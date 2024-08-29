نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خيانة وأب مزواج".. منة شلبي تكشف عن مواقف صعبة في حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حلت الفنانة منة شلبي، ضيفة في برنامج "بيت السعد" مع النجمان أحمد سعد وعمرو سعد، وتصدر اسمها التريند، حيث كشفت خلال اللقاء عن العديد من اسرار حياتها الشخصية ومواصفات شريك حياتها.

تصريحات منة شلبي



وأكدت منة شلبي أنها لم ترتبط بعد بسبب "النصيب"، وعبّرت عن عدم رغبتها في الزواج التقليدي أو "زواج الصالونات"، قائلة:" لم أرتبط حتى الآن بسبب النصيب، وأنا شخص مسؤول بشكل عام، وممكن أتزوج فنان عادي، ولكن المشكلة أن كل الممثلين أصحابي وأخواتي، وضد زواج الصالونات أو الزواج التقليدي، والراجل أول لما بيخش على الست علشان يتعرف عليها بيبقى حنين أكتر من الأم ودي بتبقى فيها أفورة".

واكملت منة حديثها عن مواصفات شريك حياتها مشيرة إلى إنه ا تريده لطيفًا وطبيعيًا، وتجنب "المدعيين" و"أبو وشين"، وأنها لا تشعر بالغيرة من النساء الأخريات، وتقدّر الجمال في الجميع، مُضيفة:" أنا مش عايزة اتجوز واحد دمه تقيل، والمدعي وأبو وشين، وطبعا مش هارتبط يشخص بتاع ستات، وأنا من النوع اللي ما بيغلش من البنات، يعني مش بغل وأحقد على أي بنت جميلة أشوفها، بشوف إن ربنا خلق ناس حلوة فنقول عليها حلوة".

اما عن الرقص، قالت:" بحب الرقص، وممكن أرقص في عمل أو فوازير عادي، ولكن لن أستطيع تقديم الفوازير مثل نيللي وشيريهان، وبحب أتفرج على الرقص، خاصة هند رستم، وكذلك نبيلة عبيد في الراقصة والسياسي، رغم اختلاف مدارسهما، وكل مرة أشاهد فيلم الراقصة والسياسي لا بد أن أتصل بـ نبيلة عبيد أحدثها عنه".

منة شلبي تكشف أسرار في علاقتها مع والدها

أما عن والدها، قالت منة:" أنا بحب أبويا جدًا، وشخصيتة ولسه قريب في عيد ميلاده كتبت له بوست وقولت له باشكر ماما إنها اتجوزتك واختارتك أب ليا، عمرك ما ضغطت عليا وطول الوقت محترم وجميل وأصيل ومؤدب، ولو تقدم لي شخص للزواج يشبه والدي، هاتردد في القرار، عشان بابا كان مزواج".

منة شلبي تكشف عن تعرضها للخيانة





وكما صرحت منة شلبي عن تعرضها للخيانة من حبيب سابق، لكنها لم تكشف تفاصيل تلك الواقعة اكتفت بالقول بأنها ظبطته متلبس بالخيانة، كما رفضت أيضًا ذكر اسمه.