استقبال أطفال حي المحروسة بمتحف الطفل

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل متحف الطفل بمركز الحضارة والإبداع أطفال حي المحروسة اليوم الأربعاء، كجزء من فعاليات المشروع الثقافي للإسكان المطور بديل العشوائيات.

هذا المشروع تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويأتي ضمن برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي.

جولة الأطفال في متحف الطفل

خلال جولتهم في المتحف، تعرف الأطفال على مبادئ الحضارة المصرية القديمة بما في ذلك الأهرام والتحنيط. كما قدمت لهم شروح مبسطة حول أهمية نهر النيل ودوره التاريخي في الزراعة والاستقرار منذ فجر التاريخ.

الورش الفنية للأطفال

تضمنت الزيارة أيضًا تنفيذ عدة ورش فنية، منها ورشة رسم جدارية بعنوان "نهر النيل شريان الحياة" تعبر عن الريف المصري، نفذتها الفنانة فاطمة تمساح، كما شارك الأطفال في ورشة تصنيع تاج من الورق والفوم الجليتر يعبر عن نقطة المياه نفذتها سارة علي، بالإضافة إلى ورشة ديكوباج.

الأنشطة الصيفية المكثفة لهيئة قصور الثقافة

تأتي هذه الفعاليات ضمن البرامج الصيفية المكثفة التي تشهدها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تشمل هذه البرامج مهرجانات مثل مهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا، وليالي صيف بلدنا، وأنشطة وقوافل حياة كريمة، وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز العدالة الثقافية وبناء الإنسان في مصر.