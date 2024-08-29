الإثنين.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعقد مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء الاثنين 2 سبتمبر المقبل بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

تفاصيل فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

سيشهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، والتي تحمل شعار "بكرة أحلى بينا". سيتم حضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات الداعمة.

تفاصيل الدورة الثامنة للملتقى الدولي



تُقام الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية من 20 إلى 27 سبتمبر المقبل، بمزج فعالياته مع مهرجان فنون الفلكلور الأفروصيني.

يأتي هذا الحدث بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.