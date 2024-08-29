نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات أفلام الصيف.. "إكس مراتي" يتصدر القائمة و"أهل الكهف" في المركز الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دور العرض السينمائية تنافسًا ملحوظًا هذا الموسم الصيفي، حيث تتسابق ستة أفلام على جذب الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات، ونستعرض في هذا التقرير إيرادات هذه الأفلام كما وردت يوم الأربعاء الماضي.

فيلم "إكس مراتي" يتصدر الإيرادات

حقق فيلم "إكس مراتي" المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 809،344 جنيهًا.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني. يعتبر الفيلم من أبرز الأعمال هذا الموسم، ويعكس أداءً قويًا ونجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر.

"ولاد رزق 3" يواصل تحقيق النجاح

احتل فيلم "ولاد رزق 3" المركز الثاني بإيرادات قدرها 209،892 جنيهًا، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويشارك في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل تايسون فيوري وكريم عبد العزيز.

يتناول الفيلم قصة سرقة شيئا ثمينًا يقلب حياة الأبطال، مما يضيف عنصر الإثارة والأكشن للعمل.

"اللعب مع العيال" في المركز الثالث

احتل فيلم "اللعب مع العيال" المركز الثالث بإيرادات بلغت 141،318 جنيه. الفيلم من بطولة محمد إمام، ويعد من نوعية الأعمال الكوميدية التي قدمها شريف عرفة سابقًا مثل "الناظر" و"فول الصين العظيم".

تدور أحداث الفيلم حول شاب يواجه مجموعة من الأزمات والمواقف الكوميدية التي تؤثر على حياته.

إيرادات "عصابة الماكس" و"جوازة توكسيك"

حقق فيلم "عصابة الماكس" إيرادات قدرها 28،162 جنيه، ويضم في بطولته أحمد فهمي، روبى، ولبلبة، من إخراج حسام سليمان.

في المقابل، حقق فيلم "جوازة توكسيك" إيرادات بلغت 34،100 جنيه. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويجمع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في قصة كوميدية عن علاقة حب مليئة بالصراعات والمفارقات.

"أهل الكهف" يتذيل القائمة

حقق فيلم "أهل الكهف" أدنى إيرادات بين الأفلام المذكورة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 10،016 جنيه. الفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، ومحمد ممدوح، مع معالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

هذا التنافس القوي يعكس تنوع الخيارات المتاحة للجمهور ويعزز من حيوية الموسم السينمائي.