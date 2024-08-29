نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام صاصا ببدلة السجن.. تفاصيل جديدة في قضية القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر مغني المهرجانات عصام صاصا، اليوم الخميس، في محكمة زينهم ببدلة السجن وبالكلبشات، وذلك لتنفيذ حكم حبس سابق عليه في قضية القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وارتدى عصام صاصا البدلة الزرقاء لتنفيذه حكم الحكم لمدة 6 أشهر فى القضية الثانية المتهم فيها بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.

تورط عصام صاصا

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يواجه صاصا اتهامات جديدة بالتزوير، بالاشتراك مع شقيقه، في محرر رسمي يتعلق بشهر عقاري، وقد كشفت التحريات عن تورط صاصا وشقيقه ومحمود الجوهري في ارتكاب هذه الجريمة.

من جانبه، حاول دفاع عصام صاصا التقليل من حجم التهم الموجهة لموكله، مشيرا إلى وجود فاعل آخر لم يتم تضمينه في الأوراق المقدمة للقضاء، وأكد الدفاع أنه سيعرض هذا الفاعل على المحكمة خلال الجلسات المقبلة.

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض لعصام صاصا، ففي حين يرى البعض أن الفنان يجب أن يعاقب على أفعاله، يرى آخرون أن القضاء يجب أن يأخذ في الاعتبار ظروفه الاجتماعية والاقتصادية.