نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. محمد فؤاد يستأنف نشاطه الفني بحفل غنائي بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم في الساحل الشمالي، حيث يعود بذلك لاستئناف نشاطه الفني بعد فترة من التوتر والأزمات.

تداعيات الأزمة الأخيرة

يأتي هذا الحفل بعد الأزمة التي تعرض لها محمد فؤاد مؤخرًا، والتي ارتبطت بشقيقه وأدت إلى مشادة كلامية بينه وبين طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي.

ورغم حدة الخلاف، تم إخلاء سبيل فؤاد بعد استماع النيابة لأقواله، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

الحفل المرتقب ومشاركة الفنان مسلم

سيشارك في إحياء الحفل الفنان الشعبي مسلم، في تعاون فني منتظر يهدف إلى تقديم سهرة ممتعة للجماهير.

يذكر أن محمد فؤاد كان قد أصدر أغنية "من أول يوم" مؤخرًا، والتي حققت نجاحًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، أصدر الفنان مسلم أغنية "عفاريت" بالتعاون مع عبد الباسط حمودة، وهي أيضًا حققت رواجًا كبيرًا.

حضور جماهيري كبير متوقع

من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي الفنانين، الذين يتطلعون إلى قضاء أمسية مميزة على أنغام أغانيهم المفضلة.

الجمهور يتطلع بشغف إلى هذه الليلة الفنية المميزة التي تجمع بين فؤاد ومسلم.

بيان رسمي لمحمد فؤاد

في سياق آخر، أصدر الفنان محمد فؤاد بيانًا رسميًا طالب فيه بسرعة تدخل السلطات المختصة للقبض على فتاة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت فيديو من داخل مستشفى عين شمس التخصصي، زاعمة أنها من أقاربه وتحدثت عنه بأسلوب غير لائق. هذه المزاعم أثارت استياء فؤاد، الذي نفى بشدة وجود أي صلة قرابة بينه وبين الفتاة.

نفي مدير الأعمال

طارق العتر، مدير أعمال الفنان محمد فؤاد، أكد في تصريحات صحفية عدم وجود أي صلة قرابة بين فؤاد والسيدة التي زعمت أنها "ابنة أخته"، مشيرًا إلى أن كل ما تردد حول هذا الموضوع غير صحيح. هذه المشادة الكلامية أثارت جدلًا واسعًا ولكنها لم تؤثر على استعدادات فؤاد لحفله المنتظر.