نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل فعاليات الليلة العاشرة لـ "صيف الإنتاج الثقافي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة العاشرة من برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، يأتي هذا الحدث ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا".

علي الألفي يتألق في حفل الليلة العاشرة

أحيا الفنان علي الألفي، بمصاحبة فرقته الموسيقية، حفل الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، قدم الألفي باقة متنوعة من أعماله الغنائية، إضافة إلى مجموعة من أشهر أغاني كبار نجوم الطرب، مثل "بلغوه"، "ألف ليلة وليلة"، و"جانا الهوى"، مما أضفى جوًا مميزًا على الأمسية.

استمرارية البرنامج حتى نهاية أغسطس

يستمر برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" حتى ٣١ أغسطس الجاري، بسعر تذكرة قدره ٣٠ جنيه، من المقرر أن تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل اليوم الخميس، وتختتم الفنانة فاطمة عادل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم ٣٠ أغسطس.

الختام بمشاركة أكاديمية الفنون

تختتم فعاليات الليلة الثالثة عشر لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي" يوم ٣١ أغسطس، بمشاركة أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، حيث سيتم تقديم العرض المسرحي "فرحة"، والذي يعد من إنتاج الأكاديمية.

تنوع العروض الفنية والموسيقية

شهد برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" تنوعًا ملحوظًا في العروض الفنية والموسيقية التي تم تقديمها خلال الليالي الماضية، فقد اجتمع الفنانون من مختلف المجالات لتقديم عروض متميزة تراوحت بين الأغاني الطربية، الفنون الشعبية، والمسرحيات. هذا التنوع يعكس غنى الثقافة المصرية وقدرتها على تقديم محتوى يتناسب مع جميع الأذواق والفئات العمرية، مما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الجمهور والفنانين