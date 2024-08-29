غدًا.. عز الأسطول يُحيي حفلًا موسيقيًا في قبة الغوري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عز الأسطول لإحياء حفل موسيقي خاص مع فرقته الموسيقية في مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، حيث يُنتظر أن يقدم مجموعة من الأغاني الفريدة التي تمزج بين موسيقى الراي والقصائد الصوفية والفلكلور الصعيدي، مما يجعل هذا الحفل واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية في نهاية شهر أغسطس.

البداية الفنية لعز الأسطول



تخرج عز الأسطول من كلية التربية الموسيقية، حيث تخصص في الغناء الأوبرالي، وكانت انطلاقته الفنية مع فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية. بعد ذلك، انضم إلى فرقة شرقيات بقيادة الفنان فتحي سلامة، ليصبح واحدًا من الأسماء البارزة في الساحة الموسيقية.

تأسيس الفرقة والمشاركات الدولية



أسس عز الأسطول فرقته الموسيقية في عام 2009، وبدأ منذ عام 2013 في تقديم مجموعة من الحفلات الموسيقية بالتعاون مع المايسترو هشام جبر، ليس فقط داخل مصر ولكن في عدة دول عربية. تميزت مشاركاته في عروض فنية هامة مثل العرض الكبير "ابن بطوطة" الذي قُدم في البحرين وإيطاليا وعمان. كما شارك بصوته في أغنية النهاية لفيلم "خان تيولا" للمخرج وسام المدني.

شهرة واسعة بعد افتتاح طريق الكباش



عرف الجمهور عز الأسطول بشكل أكبر بعد تألقه في غناء "أنشودة آمون رع" خلال حفل افتتاح طريق الكباش عام 2021، حيث أبدع تحت قيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، مما أضاف لرصيده الفني شهرة أوسع وانتشارًا أكبر.

الحفل المنتظر



من المتوقع أن يُقدّم الأسطول في حفله بقبة الغوري يوم الجمعة 30 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءً، مجموعة من الأعمال الموسيقية التي تمثل مزيجًا فريدًا من التراث والألحان الحديثة، ليواصل بذلك رحلته الفنية المميزة التي بدأها منذ سنوات.