نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة سليم تحضر مفاجأة للجمهور مع "بنحب المصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جلسات عمل مكثفة تعكف عليها حاليا السوبرانو العالمية أميرة سليم لتقديم أغنية جديدة ومختلفة للجمهور باللهجة المصرية بالتعاون مع الفنان والموسيقي التونسي إسكندر القطاري والكاتبة والشاعرة التونسية رفقة بن علي تحت اسم "بنحب المصرية".

السوبرانو أميرة سليم



وأوضحت السوبرانو أميرة سليم أن جلسات العمل بدأت منذ فترة طويلة، لتقديم اللون الذي ترغب فى تقديمه بمجال الاغاني، خاصة أن بداخلها رغبة قديمة في تقديم أغاني قريبة من الجمهور منذ دراستها للغناء الاوبرالي، ولكن لم يكن لديها فرصة وقتها فى تقديم ذلك اللون، واندمجت فى مجال تخصصها حيث الموسيقي الكلاسيكية والاوبرا، وأَضافت "الغناء بطريقة البوب الشعبي بالنسبة لمغني الاوبرا يختلف عن الغناء الاوبرالي الذي يعتمد على قوة الصوت ومساحته، والطبقات المختلفة والتعبير الصوتي القوي الذي يعبر عن قصة أو رواية ما، فلقد أحببت أن أقدم شئ قريب من الجمهور مع الحفاظ على شخصيتي الفنية والصوتية".



وأعربت سليم عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الشاعرة التونسية رفقة بن علي، والتى قدمت شعر باللغة التونسية، وقامت أميرة سليم بتمصيره وإضافة الروح المصرية للأغنية حيث واجهت العديد من التغييرات أثناء التحضير لها وجلسات متنوعة من أجل أن تخرج بشكل مختلف للجمهور المصري سواء فى الكلمات أو التلحين أو التوزيع.



وتابعت أميرة، أنها تتعاون أيضًا خلال أغنيتها الجديدة "بنحب المصرية" مع إسكندر القطاري وهو فنان شامل وموسيقار وملحن وموزع، وتجمعه بها علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، وقررا التعاون لتقديم لون جديد مختلف عن المألوف، واشارت أن "اسكندر" فهم طبيعتها الفنية، ورغبتها فى التعبير الصوتي واستغرق سنوات طويلة من التحضير على عدة اغاني سابقة حتى تصل إلى اللون الذي تبحث عنه، لافتة إلى أغنية "بنحب المصرية" تعبر عن الحياة الواقعية اليومية باختلاف الجنسيات والاهتمامات، وهو ليس أمر سهل على الاطلاق ليعبر بها المغني الاوبرالي للجمهور وتصل إلى القلب دون محاولة لاستعراض قوة الصوت الذي يعد تحدي كبير لها.

إسكندر القطاري



وعلى الجانب الآخر أعرب إسكندر القطاري عن سعادته بالتعاون مع أميرة سليم فى الأغنية الجديدة "بنحب المصرية" قائلًا: التجربة كانت غنية جدا ودفعنا للخروج من منطقة الراحة لاكتشاف إمكانيات لحنية وابداعية جديدة، فالأغنية تسلط الضوء على التأثيرات الموسيقية الخاصة بموسيقي البوب والاوبرا والجاز"، لافتًا إلى أنه تم مناقشة الرؤي المختلفة بينهما واعادة بعض كلمات الأغنية واصفة اياها بالتجربة الحازمة ولكنها لطيفة وممتعة لأن بها جدية ولطف وصداقة فنية أثناء التحضير، مشددا على أنهما كانا يحرصان فى الوصول إلى التميز فى الأغنية لذلك استغرقت الأغنية وقتا طويلا فى التحضيرات.