نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية أحمد فؤاد هنو.. ملتقى الهناجر يناقش "بناء الانسان المصري والجمهورية الجديدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتى هذا الشهر تحت عنوان "بناء الانسان المصري والجمهورية الجديدة"، وذلك فى السابعة والنصف من غد الجمعة، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف ملتقى الهناجر الثقافي

ضيوف الملتقى الأستاذة الدكتورة عايدة نصيف أستاذة الفلسفة بجامعة القاهرة وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأستاذة الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات السابق بجامعة عين شمس ومقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، الدكتور أحمد الشامى الخبير الاقتصادي والتنموي، الدكتورة راندة شاهين وكيل أول وزارة التربية والتعليم وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الأستاذ مصطفى عز آلعرب معاون وزير الشباب لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية، الدكتورة ولاء محمد الكاتبة والباحثة وأستاذة التاريخ.

الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد

وتدير الندوة الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يستمتع جمهور الملتقى بمشاركة متميزة من فرقة كردان الغنائية، التى تقدم مجموعة من الفقرات الفنية بقيادة المايسترو على المنسى.