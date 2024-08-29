نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| هشام هلال يكشف لـ 'دوت الخليج' عن الفرق بين النسخة الأسترالي والمصري من سراب وموعد عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى فريق عمل مسلسل سراب من تصوير المسلسل والأنتهاء من المونتاج استعداد لطرحه قريبًا.

وكشف المؤلف هشام هلال في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل المسلسل وموعد طرحه.

وقال هشام هلال: "المسلسل إن شاء الله هيتم عرض مسلسل سراب يوم 24 أكتوبر القادم ، وهو اتصور ومونتاجه خلص وعلى وشك العرض إن شاء الله ".

نوعية مسلسل سراب



وعن نوعية المسلسل أضاف:" هو مسلسل درامي وهو من نوعية الدراما النفسية بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، إنچي المقدم، أحمد وفيق، وعدد أخر من النجوم، وهيتعرض على منصة TOD التابعة لمجموعة BEIN الاعلامية بالتعاون مع شركة الانتاج S Productions ".

الفرق بين النسخة المصري والاسترالي



وعن الفرق بين النسخة المصري والاسترالي أضاف: "هو مسلسل فورمات من مسلسل اجنبي استرالي ولكن المسلسل الأصلي 6 حلقات لكن عند كتابته خليته 10 حلقات وهذا الفرق بينهم ".

تفاصيل مسلسل السرب



وقد استقر صناع مسلسل النجم خالد النبوي الجديد على اسم "السرب" أن يكون هو الاسم النهائي للعمل بعد أن كان يحمل اسم " حالة إنكار"، وقد بدأ فريق العمل في تصوير المشاهد ليكون جاهز للعرض في الموسم الشتوي المقبل

مسلسل سراب تدور في إطار اجتماعي، ويعمل خالد النبوي خلال الأحداث في البورصة، والذي يتم الكشف خلاله عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه.

فريق عمل مسلسل سراب

مسلسل سراب من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي هاني عادل ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وديامان بوعبود، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

آخر أعمال هشام هلال

يذكر أن آخر أعمال هشام هلال مسلسل العتاولة الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاح كبير جدًا، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة الجزء الأول

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.