عمرو سلامة يعلن بدأ تصوير أحدث أعماله الفنية "ساعته وتاريخه"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج عمرو سلامة عن بدأ تصوير أحدث أعماله الفنية، والتي تحمل إسم "ساعته وتاريخه"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "سلامة" صورة من كواليس تصوير العمل، وعلق عليها، قائلا:" في ساعته وتاريخه، بدأ تصوير ساعته وتاريخه".

منشور المخرج عمرو سلامة

آخر أعمال عمرو سلامة

ويذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة الفنية، هو فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين، والذي تم عرضه مؤخرًا، في دور العرض السينمائية، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا، وانتشارًا واسعا.

أبطال وصناع فيلم "شماريخ"

وشارك في بطولة فيلم "شماريخ" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، مصطفى درويش، آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أحداث فيلم "شماريخ"



وتدور قصة فيلم شماريخ في إطار من الأكشن والتشويق، من خلال شاب يعمل مع والده غير الشرعي في أمور غير قانونية بهدف إقناعه بالاعتراف به، وتنقلب حياته عندما يأمره والده بالتخلص من إحدى الفتيات ولكنه يجد أن حبه لها يقف عائقا أمام رغبة والده، فيقرر مساعدتها في الهروب وحمايتها.