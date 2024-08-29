نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خضوعها لعملية جراحية.. مي كساب تطمئن جمهورها على حالتها الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي كساب آخر تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية في العين، أمس الأربعاء، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت مي عبر خاصية "الاستوري":" يا جماعة شكرا من كل قلبي والله ده حب الناس ده نعمة كبيرة، أنا الحمدلله أحسن النهارده عملية بسيطه في عينى، وعدت على خير، وشكرا للدكتور على تعبه معايا".

منشور مي كساب

آخر أعمال مي كساب

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في مسوم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" نخبة من نجوم الفن ،أبرزهم: أبرزهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الأتربي، حنان يوسف، باسم سمره،فريدة سيف النصر، ميمي جمال، منة تيسير، مريم الجندي، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين، إنتاج أنور صادق الصباح، ومن إخراج أحمد خالد موسى.



أحداث مسلسل "العتاولة"

ودارت أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، وجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته