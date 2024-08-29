نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الأجزاء الثانية في رمضان.. تعرف عليهم ( تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر صناع مسلسل " جودر" خوض السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثاني منه بعدما حقق الجزء الأول نسب مشاهدة عالية وحصد إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة، وهو من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى.

العتاولة



ويخوض الفنان أحمد السقا السباق الرمضانى لعام 2025، بالجزء الثانى من مسلسل " العتاولة، ومن المنتظر أن يبدأ التصوير فى أكتوبر المقبل، على أن ينضم إلى الجزء الثانى عدد من الأبطال الجدد بالإضافة إلي عدد من الفنانين منهم طارق لطف، هدى الأتربي، منه بدر تيسير وغيرهم وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم بدلا من هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أشغال شاقة



أعلن المخرج خالد دياب عن خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل " أشغال شاقة" بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي، المسلسل تأليف شيرين دياب وخالد دياب بطولة هشام ماجد، وشيرين، وسلوى محمد علي، ومصطفى غريب، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم انتصار، وإنعام سالوسة، وإنجي وجدان، ورحمة أحمد، ومي كساب.

كامل العدد



كما يخوض المخرج خالد الحلفاوي خضوض سباق رمضان 2025، بالجزء الثالث من " كامل العدد"، العمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، جيسكا حسام الدين، توانا جوهري، جيهان الشماشرجي وغيرهم

كما يخوض صناع مسلسل “ المداح” الجزء الخامس منه، وذلك بعد الإعلان عن دخولهم السباق الرمضاني بعد الاستقرار على فكرة جديدة للمسلسل.