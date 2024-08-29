نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب نسرين طافش تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نسرين طافش محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور لها من احدث ظهور لها.

سبب تصدر نسرين طافش التريند

وشاركت نسرين صورها عبر صفحتها على موقع إنستجرام، وظهرت خلال عطلة صيفية بملابس ملفتة ومثيرة بتوب اسود بأربطة من الظهر وهوت شورت جينز مثير للجدل.

آخر أعمال نسرين طافش

وكان آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل جوقة عزيزة الذي يعرض حاليا عبر شاشة MBC، ويشارك في بطولته عدد من كبار النجوم منهم سلوم حداد، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، أيمن رضا، غنوة محمود، هبة نور، سليم صبري، علي كريم، نورا رحال، إيمان عبد العزيز، وغيرهم من النجوم، ويأتي العمل من تأليف خلودون قتلان وإخراج تامر إسحاق.

قصة مسلسل جوقة عزيزة

وتجسد نسرين طافش خلال أحداث مسلسل جوقة عزيزة، شخصية عزيزة خانم الملقبة بملكة المسرح، والتي برعت في الغناء والرقص والتمثيل، وكانت أول امرأة تؤسس مسرحا للفنون باسمها، كما تتمتع بشخصية قيادية، وخفيفة الظل وذكاء أنثوي فريد جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة واسعة.

اخر اعمال نسرين طافش السينمائية

بينما اخر اعمالها السينمائية هو فيلم بنقدر ظروفك، الذي شارك في بطولته أحمد الفيشاوي، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، أحمد شيبة، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، يوسف الأسدي، طاهر أبو ليلة، والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

دارت أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي، من خلال تفاصيل حياة شخصين يريدان الزواج ولكن تمنعهما الظروف الاقتصادية، ولكنهما يحاولان التغلب عليها بكل الطرق، بمساعدة من حولهم للخروج من تلك الأزمة وينجحان بالفعل في إتمام الزيجة.