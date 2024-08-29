جيهان الشماشرجي تكشف عن مصير مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة جيهان الشماشرجي، اليوم، ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامجها "الراديو بيضحك"، المذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، وكشفت خلال الحلقة عن مصير مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد".

وقالت "جيهان خلال اللقاء عن تفاصيل الجزء الأول والثاني من مسلسل "كامل العدد":"أول ماقالولي أن في جزء ثاني من المسلسل وانا واثقة أن المسلسل هيبقى حلو وهيعجب الناس، ولما جالي اسكريبت الجزء الثاني عجبني جدا وكنت مطمنة، لأن الناس اللي طلعت الجزء الأول بالنجاح دة انشالله يقدروا يطلعوا حاجة كمان أحلى، وحسيت كمان ان الجزء الثاني كان أحلى من الجزء الأول".

وأضافت عن مشاركتها في الجزء الثالث، قائلة: "أنا اعتزرت عن الجزء الثالث، بس هما مكملين وانشالله يكسر الدنيا أكتر من الجزء التاني والأول ".

وتابعت عن كواليس تصوير المسلسل، قائلة:"الكواليس كانت منتهى اللذاذة، والأطفال طبعا عاملين روح حلوة، واحنا كـ تيم كلنا فاهمين بعض والروح كانت حلوة وطول الوقت كنا بنضحك ".

قصة وأبطال مسلسل كامل العدد

ناقش مسلسل كامل العدد في الجزء الثاني فكرة الحياة الأسرية والعائلة وتربية الجيل الجديد، كما سلط الضوء على تأثير السوشيال ميديا على حياة الأجيال الجديدة الصغيرة في اطار درامي كوميدي ممتع، والعمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، اسعاد يونس، ميمي جمال، صدقي صخر، آيه سماحة، أحمد كمال وآخرين ،ومن تأليف رنا أبو الريش ،ومن الاخراج لـ خالد الحلفاوي.