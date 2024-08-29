ألبوم قريبا.. ويجز يكشف عن أحدث أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب ويجز عن طرحه لألبوم جديد قريبًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع إبراهيم عبدالجواد على قناة dmc.

ويجز يكشف عن احدث اعماله

وقال ويجز: حفل العلمين غدًا سيكون آخر حفل لي قبل إطلاق ألبومي الجديد خلال الفترة المقبلة، وقمت بإحياء حفل بالعلمين في الدورة الماضية.

تفاصيل حفل ويجز في ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

ومن ناحية اخري، يستعد ويجز لحفلته في ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، ومن المقرر إقامة الحفل على مسرح يو أرينا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه منها دورك جاي والبخت وكيفي كده وغيرها.

اخر أعمال ويجز

وكان اخر أعمال ويجز هو مسلسل بيمبو ولعب خلاله دور رجل يدعى جابر، ودارت أحداث المسلسل حول بيع بيمبو أحمد مالك المخدرات لكي يسدد ديونه بعد أن خسر أمواله في حادث سرقة، ولكنه يتحول لمحقق مبتدئ عندما يبدأ بالبحث في جريمة قتل امرأة، وايضا طرح أغنية حلوة منك من فيلم فوي فوي فوي.

كلمات اغنية حلوة منك

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

كان في وخلاص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفعها موس تحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

ما تأخرنيش أنا تقبضني (خالص)

ما تقبضنيش تبات في بطني

أعمل فيها ما شوفتكش

‫‫ألعبها خرسة ألعبها multi

كتيبة جاهزة على رنة

يحضر أقلب الحفلة درنة

عيني أصونها مش زايغة

حافظین أصولها وبنريح

عندكم الضربة بتجلي عندنا الضربة بتشيع

عندكم الركبة بتزيق عندنا الرُزم جيب له أرنب

قلنا المدينة مش هتسعنا

قلنا المدينة مش هتسعنا

قلنا المدينة مش هتسعنا

لوينا بوزهم لوُوا دراعنا

مش رجولة ومش هتسعنا‏

مش رجولة ومش هتسعنا‏

‏مش صالحنا ومش تبعنا

‏مش صالحنا ومش تبعنا

كان في وخلاص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفعها موس تحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه