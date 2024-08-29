لاول مرة.. أحمد مكي في مسلسل شعبي رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان احمد مكي علي مسلسل جديد، من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، وتدور احداثه في اطار شعبي، حيث يجسد مكي دور شاب بسيط من حارة شعبية، يواجه العديد من التحديات.

أحمد مكي في مسلسل شعبي رمضان 2025

ويتعاون مكي مع المخرج أحمد صالح، بعد نجاحات متتالية مع المخرج أحمد الجندي، جاري الترشيحات الأولية للمسلسل تزامنًا مع انطلاق التحضيرات استعدادَا للمشاركة في الماراثون الرمضاني.

أحدث أعمال احمد مكي

ومن ناحية اخري، أعُلن منذ فترة عن بداية تحضير أحمد مكي لفيلم جديد سيكون من إنتاج إسعاد يونس ولكن إلى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التفاصيل الكاملة للمشروع.

اخر اعمال حمد مكي

وكان آخر أعمال الفنان احمد مكي مسلسل« الكبير أوي 8»، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان الماضي 2024، وشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد.

قصة مسلسل الكبير اوى

تدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم؛ أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما

وايضا شارك مكي في مسلسل الاختيار 2، وجسد خلاله شخصية ضابط شرطة، والعمل بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، طارق صبري، محمد علاء، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، الراحل هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة.

كما شارك في فيلم سمير أبو النيل، الذي عرض عام 2013، وشاركه بطولته كل من دينا الشربيني، نيكول سابا، محمد لطفي، حسين الإمام، بدرية طلبة، يوسف عيد، حسن عبدالفتاح، عبدالله مشرف، نهير أمين، أشرف فاروق، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.