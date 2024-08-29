القاهرة - محمد ابراهيم - ويجز: "لا أعتبر نفسي قدوة".. ويوجه نصيحة للشباب

حل مطرب الراب ويجز في مكالمة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر قناة "أون"، وقد جاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وكشف ويجز من خلال المكالمة الهاتفية عن حفلته المنتظرة في مهرجان العلمين وعن الموعد المبدئي لطرح ألبومه الجديد، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بتصريحات ويجز مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد.

مطرب الراب ويجز



ويجز: أنا مش شايف نفسي قدوة

صرّح المطرب ويجز أنه لا يرى نفسه قدوة أو مثال يحتذى به، حيث قال:

"أنا مش شايف نفسي مثال للنجاح، أه ربنا إداني شوية نجاح، فنصيحتي إن اللي عنده أمل في حاجة وحاسس إنه ممكن يدي فيها يكمل ويحاول".

وتابع ويجز عن حفله القادم في مهرجان العلمين:

"متحمس جدا لحفلى في العلمين، نظرًا لأنه حفلى الأخير قبل إطلاق ألبومى الجديد، بجانب أنه الحفل الأول لى في مصر منذ عام تقريبًا، وكان حفل الماضى أيضًا في مهرجان العلمين".

ويجز يحدد موعد طرح ألبومه الجديد

أما عن موعد طرح ألبومه الجديد فقال في خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أنه يستعد في هذه الآونة لطرح ألبومه الجديد، وذلك عقب حفله في مهرجان العلمين الجديدة، ولكن لم يذكر عن الموعد بالضبط.



آخر أعمال ويجز

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ويجز هى أغنية "نفسك في ايه" وهو تراك قام بنشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعبرمنصات التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث وصلت إلى 33 مليون مشاهدة في أقل من إسبوعين منذ بداية طرحها.



كلمات أغنية نفسك في ايه



وتقول كلمات الأغنية:

عندي من كله بس تقول نفسك في A

شوف أنت بتعرف تعمل A

وهو بيعرف يعمل A

بعرف أعمل الإتنين

مع أن عندي الشغل شغل

شكلك جاي عايز تلعب

عايز تلعب على A

أنا بلعب على كبير أنا مخلص التقيل

أنت كل ده بتحمل أنا حاسس إنك بتتأمل.