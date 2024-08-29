نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر شلتوت يكشف عن تفاصيل وعكته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان تامر شلتوت لأول مرة عن أسباب تعرضه لأزمة صحية مفاجأة والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وأدت إلى خضوعه لعملية جراحية الفترة الماضية.

ونشر تامر شلتوت، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا:"ده أول فيديو أصوره بعد ما ربنا أراد ليا أني أقوم من الوعكة الصحية وأنا بشكر كل اللي سأل عليا وكل أصدقائي وزملائي وكل الصحفيين اللي اهتموا يسألوا عليا، الحمد لله ده مرض وابتلاء من الله عز وجل وربنا أراد أنها تعدي على خير".

وتابع: “صدقني أنا معرفش إيه اللي حصل ولا كان وضعي إيه، وكل اللي أعرفه أني كنت مع بعض الأصدقاء في زيارة في أمريكا ومكنش في بالي أي حاجة، وفي يوم من الأيام وأنا هناك حصل في رجلي التهاب خفيف جدًا ومعرفش سببه إيه ولا حصل إزاي، ورجعت مصر”.

وأختتم تامر حديثه: “مكنش عندي مشاكل وبعدين المنطقة بدأت توجعني وتكبر، رحت مستشفى كبيرة ومحترمة وقابلت دكتور وقالي لازم تعمل أشعة مقطعية وتلفزيونية، وإداني مضاد حيوي”.

تفاصيل إجراء تامر شلتوت عملية جراحية



وكان قد أعلن الحساب الرسمي للفنان تامر شلتوت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات القليلة الماضية، عن إجراءه عملية جراحية، حيث نشر:“دعواتكم للفنان تامر شلتوت.. تجري له الآن عملية جراحية دقيقة وحالته حرجة جدًّا، دعواتكم أن يخرج من غرفة العمليات بخير، اللهم اشفيه وعافيه يارب العالمين”.