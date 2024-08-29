نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار إجباري يكشفون عن تحضيرات حفل مهرجان العلمين: 'جمهورنا وسعاد ماسي وحمزة نمرة واحد' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت فرقة مسار إجباري تحضيراتهم لحفل مهرجان العلمين للمرة الثانية على التوالي، ومشيرين إلى أن الاتفاق تم منذ فترة طويلة مما أتاح لهم الفرصة في مناقشة تفاصيل الحفل وهوية الفنانين المشاركين في نفس الحفل.

وقال هاني الدقاق لـ برنامج It's Showtime المذاع علة شاشة قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية دينا حويدق وسمر نعيم: يعد مهرجان العلمين من أكبر المهرجانات الموجودة في الساحة الفنية بمصر، وأعجبني التطور الذي شهدته مدينة العلمين، كما أنني أحب بحر العلمين خاصةً لكوني إسكندراني، بالإضافة إلى أن الجمهور والمسرح مختلف تمامًا في الساحل، مما يزيد حماسنا لصنع حفلة أجمل من العام الماضي، ونتمنى تقديم حفلة أفضل للجمهور.

بينما أردف أيمن مسعود أحد أعضاء مسار إجباري ومدير الفرقة: سعيد للغاية لمشاركتنا للعام الثاني على التوالي في المهرجان، كما أن الاتفاق تم منذ فترة مما أتاح لنا فرصة المناقشة في تفاصيل عديدة عن الحفل، منها هوية الفنانين المشاركين معنا، وعندما علمنا أن الفنان حمزة نمرة وسعاد ماسي مشاركين في الحفل سعدنا للغاية، خاصةً أنه أصدقائنا، وأن جمهورنا واحد، فكان الأمر مشجعًا.

وأضاف عازف الجيتار أحمد حافظ: سعيد بتطور مهرجان العلمين، ومشاركة كبار النجوم به، ومنذ بداياتنا تمنينا وجود مهرجانات كبيرة في مصر نشارك بها ويتم تصوير الحفلات وتسجيلها بجودة عالية وعرضها للجمهور في المنازل وألا يقتصر فقط على الجمهور الحاضر للحفل، فذلك الأمر يعد تسجيلًا للتاريخ.

بينما أشار أعضاء مسار إجباري إلى أنهم يفضلون تقديم العديد من الأغاني التي يحبها الجمهور لهم، منها: أغنية تقع وتقوم، أغنية نص الحاجات، أغنية شيروفوبيا، أإنية صياد، أإنية صباحك، أغنية مساومات.

It's show time

الجدير بالذكر أن برنامج" It’s Show Time " يذاع عبر شاشة قناة الحياة يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة دينا حويدق وسمر نعيم.