نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيكو سيكو " ومسلسل جديد.. أعمال ينتظرها طه دسوقي الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان طه دسوقي تصوير مشاهده في فيلم “ سيكو سيكو” للمخرج عمر المهندس، ومن بطولة عصام عمر، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.

وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد الفنان عصام خلال أحداث فيلم "سيكو سيكو" شخصية رجل يعمل في شركة شحن، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

تعاقدت الفنانة أسماء جلال والفنان طه دسوقي على عمل جديد من إخراج تامر محسن ومن المقرر بدء تصويره قريبا.

وسيتكون العمل من ٨ حلقات ويعتبر هذا المسلسل هو عودة كبيرة للمخرج تامر محسن بعد غياب عن الدراما بعد مسلسل “ لعبة نيوتن”