نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوي فؤاد تتحدث عن قلة المعاشات: "باخد 700 جنيه وميجبوش فول مدمس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن قلة المعاشات بنقابة المهن التمثيلية قائلة:' باخد ٧٠٠ جنية معاش من نقابة المهن التمثيلية وميجيبوش فول مدمس، مطالبة بإعادة النظر في المعاشات.

كما اقترحت نجوى فؤاد في تصريحات تلفزيونية إنشاء صندوق بالنقابة لدعم الفنانين المتقاعدين أو المعتزلين يخصص من أجور الفنانين.

أوضحت الفنانة نجوى فؤاد مؤخرًا المقصود من تصريحها الأخير الذي أثار الجدل حول ارتداء الحجاب.

في تصريحات صحفية، أكدت فؤاد أن الحديث حول ضرورة توفر دخل مادي مستمر لم يكن سوى جزء من خطتها المستقبلية في حال قررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن.

أشارت نجوى فؤاد إلى أن ما أثير بشأن استعداد المذيع العراقي نزار فارس لدفع مبلغ مالي مقابل اعتزالها وارتداء الحجاب هو أمر مرفوض بالنسبة لها.

أكدت أنها ترفض تلقي أموال من أي شخص مقابل اتخاذ قرار شخصي يتعلق بدينها، مشددة على احترامها للمذيع نزار فارس، لكنها ستنتظر الدعم من وزارة الثقافة المصرية لتأمين دخل كريم لها.