حقيقة دخول حنان مطاوع السباق الرمضاني بمسلسل "حياة أو موت"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن دخول الفنانة حنان مطاوع السباق الرمضاني بمسلسل “ حياة أو موت” من إنتاج أحمد السبكي.

كشف المنتج أحمد السبكي حقيبة هذا الأمر في تصريح صحفي قائلا أن العمل سوف يعرض على أحدي المنصات الالكترونية ومكون من ١٠ حلقات أوف سيزون

ويشارك في مسلسل "حياة أو موت" عدد من الفنانين منهم حنان مطاوع، أحمد الرافعي، رنا رئيس، محمد علي رزق، سلوى عثمان، حسن الخلعي، عزت زين، سام عادل، منه الشريف، محمد مغربي، محمد يونس، أحمد عنان، ومنتج فني رضا السبكي، وديكور محمود النوبي، واستايلست نوران نبيل، ومخرج منفذ مصطفي محمود، ومدير تصوير تامر چوزيف.

وينتظر المنتج أحمد السبكي طرح فيلمه "الملحد" الذي تعرض لحوم شديد وتأجل عرضه لأسباب غير معلومة، وكان قد قال المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "أنا عاوز أسأل سؤال لو حد تاني كان كاتب الفيلم غير إبراهيم عيسى.. هل الفيلم كان هيتعرض للهجوم؟!.. اللي بيهاجموا دول معروفين ومش هنقول أساميهم، هما مش بيهاجموا الفيلم هما بيهاجموا المؤلف نفسه.. والعمل لا يهاجم الدين الإسلامي.. طيب يا جماعة ما تشوفوا الفيلم الأول وبعدين هاجموه".