نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. الجمهور على موعد مع 3 مسلسلات جُدد (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أيام على بدأ موسم عرض مسلسلات الأوف سيزون التي تطرح تحديدًا في فصل الشتاء، وينافس في موسم مسلسلات الشتاء العديد من النجوم وأصبح حماس الجمهور كبيرًا لدرجات قصوي لمشاهدة تلك المسلسلات ورؤية نجومهم المفضلين.

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا تفاصيل ثلاث مسلسلات التي تحدد موعد طرحهم قريبًا عبر المنصات الرقمية المختلفة، سوف نتناول التفاصيل في السطور التالية.

١-مسلسل "البحث عن علا 2"

ينتظر الجمهور عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" وذلك عبر منصة نتيفلكس وكان من المقرر عرض المسلسل قبل السباق الرمضاني المنقضي ولكن تقرر عرضه قريبًا، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" ظهور الفنان طارق الأبياري الذي يجسد شخصية حازم شقيق علا ويعود الثنائي مرة أخري بعد تحقيقهم نجاحًا كبيرًا سويًا في مسلسل "عايزة اتجوز" الذي عرض قبل ما يقرب من 14 سنة، ويظهر أيضًا في الجزء الثاني الفنان ظافر عابدين، ويتكون المسلسل من 6 حلقات فقط.

نجوم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا

يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا في إطار رومانسي اجتماعي، وسوف تعيش هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين خلال الأحداث، كما سيتطرق العمل لشكل حياة هند صبري بعد طلاقها من هاني عادل وعلاقتها بإبنائها.

٢-مسلسل "إقامة جبرية"

ينتظر الجمهور عرض مسلسل "إقامة جبرية" الذي يقوم ببطولته كلًا من الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، والذي كان من المفترض عرضه قبل السباق الرمضاني ولكن تقرر تأجيل عرضه حتي بعد السباق الرمضاني فمن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة عبر أحدي المنصات الرقمية.

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

والجدير بالذكر أنه قد طُرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي يجمع بين الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد.

يُظهر البوستر الثلاثي وهم يرتدون ملابس سوداء، مما يُشير إلى حالة الغموض المتوقعة في الأحداث. المسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة.

ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر أحدي المنصات الرقمية ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، أحمد حاتم ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة.

٣-مسلسل "6 شهور"

ينتظر الجمهور عرض مسلسل "6 شهور" الذي يقوم ببطولته الفنان نور النبوي ويعد هذا المسلسل هو الذي يخوض به البطولة المطلقة الأولى في الدراما، ويجسد خلال العمل دور سائق في شركة أوبر، وتتوالي الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

يخوض به البطولة المطلقة الأولى في الدراما، ويجسد خلال العمل دور سائق في شركة أوبر، وتتوالي الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مكون من 10 حلقات، من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما، ومن المقرر عرضه على منصة WATCH IT.