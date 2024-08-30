أحمد جودة - القاهرة - موقف إنسانى لـ أنجلينا جولي مع مصاب بضمور العضلات بمهرجان فينسيا

موقف إنسانى لـ أنجلينا جولى مع مصاب بضمور العضلات بمهرجان فينسيا.. تصدرت النجمة العالمية أنجلينا جولي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مهرجان فينيسيا الدولي في لقطات إنسانية لافتة، حيث جلست جولي على الأرض على السجادة الحمراء بجانب معجب مصاب بضمور العضلات كان قد جاء خصيصًا لرؤيتها، تكررت هذه اللقاءات بينهما، حيث يُعتبر من أكثر معجبيها وفاءً، مما أضاف بعدًا إنسانيًا مؤثرًا للحضور، مظهرًا حرصها الدائم على التواصل مع محبيها ودعمهم.

موقف إنسانى لـ أنجلينا جولى مع مصاب بضمور العضلات بمهرجان فينسيا

تضامن أنجلينا جولي مع القضية الفلسطينية: صوت للمحرومين



في مواقف جريئة عبرت عنها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أدانت أنجلينا جولي الأوضاع الإنسانية في غزة، ووصفتها بأنها "سجن مفتوح" يتحول بسرعة إلى "مقبرة جماعية"، مع تسليط الضوء على المعاناة اليومية للفلسطينيين تحت القصف والعقاب الجماعي، مشيرة إلى النسبة العالية من الضحايا بين الأطفال، وانتقدت بشدة موقف المجتمع الدولي ودعم بعض الحكومات لهذه الأوضاع، معتبرة ذلك تواطؤًا صريحًا ضد الإنسانية والقانون الدولي.

أنجلينا جولى مع مصاب بضمور العضلات بمهرجان فينسيا

ردود فعل نجوم الفن على مواقف أنجلينا جولي



تفاعل العديد من نجوم الفن مع مواقف أنجلينا جولي، مشيدين بشجاعتها ووقوفها إلى جانب المستضعفين، حيث كتبت الفنانة جومانا مراد: "يا له من بيان شجاع من ضمير شجاع"، كما عبرت درة عن امتنانها قائلة: "شكرًا لك أنجلينا جولي لكونك صوتًا لمن لا صوت لهم، وشكرًا على قول الحقيقة حول هذه الإبادة الجماعية"، بينما قالت مريم الخشت: "شكرًا على تسليط الضوء على هذا الواقع المؤلم الذي يحدث منذ أكثر من 70 عامًا.. العالم يستيقظ أخيرًا".

أنجلينا جولي: أيقونة إنسانية على السجادة الحمراء



أنجلينا جولي تواصل إثبات نفسها كأيقونة إنسانية، ليس فقط بأعمالها الفنية، بل بمواقفها الواضحة من القضايا الإنسانية، بدءًا من دعمها للمحتاجين والمعجبين وصولًا إلى تضامنها مع الشعوب المضطهدة، لتظل شخصية محبوبة تلهم العالم بمواقفها الجريئة والمليئة بالتعاطف والإنسانية.