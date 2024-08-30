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سعيد إمام مدير شركة روتانا يحدد صوت مصر

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القاهرة - محمد ابراهيم - علق المنتج سعيد امام مدير شركة روتانا في مصر على الصراع الذي يدور بين بعض  المطربات على لقب صوت مصر، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: الحقيقة صوت مصر هو الشيخ الشعراوي أودكتور مصطفي محمود علي الاقل ليهم حاجات بتدرس في جامعات اليابان ودول كتير، ونشروا علم وقيم مفيش دولة تانية قدرت تنشره حتي البلد الذي نزل فيها الإسلام وكفي.

لقب صوت مصر 

يذكر أن لقب «صوت مصر» استخدمه الجمهور والنقاد لوصف المطربة المحببة لقلوبهم، كما بدأت المنافسة عليه من بين جماهير كل مطربة بل دخل أيضًا التصنيف بعض الفنانين.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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