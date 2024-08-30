نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاطمة كشري تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم "ري ستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت فاطمة كشري تفاصيل ظهورها في فيلم “ ري ستارت” مع الفنان تامر حسني لافتة إلى أنها ستظهر بائعة عبايات داخل الفيلم

تابعت قائلة:' تامر حسنى راجل جميل ومحترم، وفي مشهد من المشاهد بنت هدومها اترفعت بقى يغطي عليها وعمل كرفان علشان محدش يبص عليها.

فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.