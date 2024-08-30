موعد ومكان عزاء السيناريست عاطف بشاي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل السيناريست الكبير عاطف بشاي، بعد صراع طويل مع المرض، من خلال تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة بدأت بإصابته بنزيف في المخ، مما جعلته يقيم بأحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، ثم تلته مشكلات صحية متعددة أدت في النهاية إلى وفاته.

وأعلنت أسرة الراحل ان من المقرر أن تُشيع جنازته يوم الأحد في كنيسة مار مرقس كليوباترا بمصر الجديدة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن يقام العزاء في نفس اليوم في الساعة السابعة مساءً، طالبة من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يُسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم.

وأعلن المؤلف عبد الرحيم كمال خبر وفاة السيناريست عاطف بشاي بعد صراع مع المرض، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: “وداعًا السيناريست عاطف بشاي”.



آخر أعمال السيناريست عاطف بشاي

قدم عاطف بشاي عددًا كبيرًا من أعماله المهمة في السينما والدراما، وكان آخرها مسلسل تاجر السعادة، مع الفنان الراحل خالد صالح، ومسلسل عمارة يعقوبيان، مسلسل السندريلا.