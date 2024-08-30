نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة ناعيًا الكاتب والسيناريست عاطف بشاي: رحل تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الكاتب والسيناريست وأستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، الراحل عاطف بشاي، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال وزير الثقافة: "خسرت الفن المصري اليوم أحد أبرز مبدعيه،كاتب صاحب بصمة متفردة في عالم السينما والدراما المصرية، استطاع من خلال قلمه أن يناقش قضايا المجتمع بعمق وحس كوميدي راقٍ، ليرحل تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا".

ولد الراحل عاطف بشاي في القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة حلوان، ثم أكمل دراساته العليا في المعهد العالي للسينما، حيث صقل موهبته وبدأ مسيرته الفنية الحافلة.

قدم الراحل خلال مسيرته الفنية، نحو 50 سيناريو ما بين فيلم ومسلسل، ناقش فيها العديد من القضايا الاجتماعية الهامة، تاركًا بصمة واضحة في ذاكرة المشاهد العربي.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الملائكة لا تسكن الأرض"، "نسيت أني امرأة"، "محاكمة علي بابا"، "فوزية البرجوازية"،كما قدم العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة مثل: "الوليمة"، "تاجر السعادة"، "يا رجال العالم اتحدوا".