نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في نسخة استثنائية.. نجوم الراديو 9090 في ختام مهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ختام ناري لنسخة استثنائية، يشهد مهرجان العلمين الجديدة اليوم لحظة تاريخية بحفل ضخم لنجم الراب "ويجز".

وبهذه المناسبة، أعلن الراديو 9090، تقديم تغطية شاملة وخاصة لهذا الحدث الفني الكبير، بمشاركة وحضور كل المذيعيين وعلى رأسهم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي للراديو بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المتوقع أن يشعل ويجز حماس الجمهور بأغانيه الشهيرة وأدائه المميز، حيث ينتظر عشاق الراب هذه الليلة بفارغ الصبر نظرا لشعبيته الكبيرة في مصر والعالم.

ولمتابعة هذا الحدث الضخم، أعد الراديو خطة عمل متكاملة على مدار الساعات القادمة لتقديم متابعة مباشرة لكل كواليس حفل الختام وحصاد المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط بنسخته الثانية التي أقيمت برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولم يقتصر دور الراديو 9090 على تغطية حفل الختام فحسب، بل كان شريكًا أساسيًا في نجاح المهرجان منذ بدايته، حيث قدم تغطية حصرية لجميع الفعاليات بداية من حفل الافتتاح للكينج محمد منير وصولا لحفل الختام، وتفاعله مع الجمهور عبر مسابقات الهواء مباشرة وتقديمه جوائز قيمة لجمهور وزوار مهرجان العلمين، إلى جانب استضافته لكبار نجوم المهرجان.

ويأتي حفل ويجز ليكون ختامًا قويًا لمهرجان حافل بالنجاح، حيث شهد المهرجان هذا العام مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي لاقت استحسان الجمهور.