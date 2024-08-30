نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة "S Productions" تشوق الجمهور لمسلسل جديد على "Yango Play" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، عن بوستر تشويقي لمسلسل جديد تعمل على إنتاجه حاليا، وسيتم عرضه عبر منصة "Yango Play".

لم يكشف البوستر عن وجه بطل العمل، لكن من المنتظر أن تعلن شركة "S Productions" عن تفاصيل جديدة خلال الفترة المقبلة.

كانت شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، قد أعلنت في وقت سابق عن استمرار تحضيرات مسلسل آخر جديد يشارك في بطولته كل من الفنانين أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف ورشة كتابة هشام هلال، ولفتت إلى أنه لن يحمل اسم "تليجراف" عكس ما هو متداول في بعض المواقع الإخبارية.

فيما تنتظر الشركة أيضا عرض مسلسل "سراب" للمخرج أحمد خالد، في سبتمبر المقبل عبر منصة TOD.

ويعد مسلسل "سراب" الذي يقوم ببطولته النجم الكبير خالد النبوي، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن، هو أول عمل مصري من إنتاجات TOD الأصلية، فيما تعد شركة "S Productions" منتج منفذ للعمل.