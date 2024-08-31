نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفوة تنضم لقائمة أبطال مسلسل فهد البطل لـ أحمد العوضي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة صفوة في الموسم الرمضاني المقبل لقائمة أبطال مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.



ومن المقرر أن تجسد صفوة شخصية شريرة في المطلق.

آخر أعمال صفوة

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة صفوة مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال إخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل كل من طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، أحمد كشك، مي كساب، ميمي جمال، صلاح عبدالله، مريم الجندي، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، فريدة سيف النصر وآخرين.

آخر أعمال أحمد العوضي



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد العوضي مسلسل حق عرب، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وشارك في العمل كل من رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سامح السيد، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، محمد أحمد ماهر، أحمد صيام وآخرين وتصدر العمل تريند منصات السوشيال ميديا وقت عرضه.