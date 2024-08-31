نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريحات غيابها عن الفن.. ميس حمدان مطلوبة على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ميس حمدان ترند جوجل وذلك بعد تصريحاتها في برنامج “ أسرار النجوم” عن غيابها عن الفن وتمنيها لتجسيد قصة حياة الكاتبة نوال السعداوي

كشفت الفنانة ميس حمدان خلال تصريحات تلفزيونية عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ندمانة"، وعن غيابها عن الساحة الفنية وغيرها من الأمور.



وقالت:" هذه الأغنية سوف تكسر الدنيا لأنها تحكي عن موقف وهو اعتراف واحدة بخيانة حبيبها".

وأضافت: "كان عندي ركود في شغلي ومكنش فيه أعمال متاحة، والحالة مريت بيها من 7 سنين، وأنا طوال عمري فنانة من وأنا صغيرة ومكنش عندي مهنة تانية غير الفن، وأنا متشبعة بالفن من جوايا، وفي لحظة ما قررت أدور على شغل تاني، وعملت بيزنس خاص بيا، وبالفعل دخلت في دوامة مهنة جديدة، ولكن بعد فترة الشغف تراجع، وفي النهاية أي مهنة بها صعود وهبوط وده طبيعي".