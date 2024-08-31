نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء عن خوض ياسمين صبري دراما رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء بشأن تعاقد الفنانة ياسمين صبري على مسلسل جديد لرمضان المقبل بعد النجاح التي حققتها في مسلسل “ رحيل” العام الماضي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري فيلم أبو نسب، الذي شاركت في بطولته مع محمد إمام، وقدمت خلاله شخصية لايف كوتش تعيش قصة حب مع إمام تنتهي بالزواج، ولكن يمر الثنائي سويًا بالعديد من الأزمات بسبب تاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يقدم دوره ماجد الكدواني ضمن الأحداث.

شارك به وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.