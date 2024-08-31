نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة عبد المنعم: زعلانه من تامر حسني دون بعد ما أخلف وعده إنه مش هسيبني في أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة مروة عبد المنعم، عدم وجود أي خلافات بينها وبين النجم تامر حسني وعدم معرفتها سبب عدم ظهورها في أفلامه خاصة بعد الدويتو الناجح في فيلم عمر وسلمى.

ووجهت مروة عبد المنعم، خلال حوارها ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على قناة القاهرة والناس، رسالة إلى تامر حسني قائلة: "أنا زعلانه منك.. انت مش مجبر ابقى معاك علطول في أعمالك لكن انت فى الأول خالص وعدتنى وقلت لى مش هسيبك خالص".

وتابعت: "عملنا مع بعض دويتو حلو وناجح ليه مفكرتش انك تستثمر هذا الدويتو وانا عمري ما هرفض أنى اكون معاك.. انا بحبك وزعلانه منك".