نادين نجيم تواصل تصدرها الترند لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة نادين نجيم ترند محرك البحث جوجل وذلك بعدما نشرت صورة لها منذ عدة أيام من داخل البانيو مما عرضها ذلك للانتقادات وذلك جعلها تخرج عن صمتها وترد عليهم.

وجاء رد نادين قائلة:" إن شاء الله أتصور بالطنجرة شو بدك فيّ، انتوا نيتكم عاطلة، إيش بدك فيا أنا يمكن شايفة هيك عدالة وهيك بدي أعبر عن جمالي الشخصي شو تعبك إنتي

وأضافت: "هيّ فين الإيحاءات؟ واحدة قاعدة تتصور بتقول إن هذا المكياج يضفي نضارة على البشرة، شيء عادي وطبيعي".

وهاجمت نادين الجمهور في نهاية الفيديو قائلة: "شوفي أبعد من الصورة والمضمون كتير مهم ومفيد.. نضفي ظنونك ونيتك، صفوا النية، معقول أنا طفلة مفهمتش الإيحاءات؟ ولا أنتي اللي بعدتي كتير بمخيلتك".