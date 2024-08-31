نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول كيدمان وأنطونيو بانديراس يخطفان الأنظار بمهرجان فينيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن عدد كبير من النجوم نيكول كيدمان وهاريس ديكنسون وأنطونيو بانديراس وإيفا جرين في خطف أنظار الجمهور من خلال ظهورهم بإطلالة كلاسيكية أبرز جمالهم على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Baby girl بمهرجان فينيسيا السينمائي.



ويشارك عدد كبير من النجوم العالميين بأفلامهم في تلك الدورة التى تم الاهتمام بها كثيراً، حيث كانت الدورة السابقة شهدت تراجعا للمشاركين بسبب أزمة اضراب العاملين في مجال السينما آنذاك.



ووفقاً للكثير من التقارير فإن مهرجان فينيسا السينمائي الدولي، سيشهد حضور الكثير من النجوم والمشاهير، ويعد أبرزهم مشاركة النجم العالمي براد بيت والنجم العالمي جورج كلوني لمشاركة فيلمهما Wolfs في المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة النجمة العالمية ليدي جاجا بفيلمها Joker: Folie à Deux.

كما تضم الدورة مشاركة النجمة العالمية تيلدا سوينتون وجوليان مور بفيلمهما The Room Next Door، وهو أول عمل باللغة الإنجليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار ومشاركة النجم العالمي دانييل كريج بفيلمه Queer، ومشاركة النجمة العالمية أنجلينا جولي في "ماريا"، والنجمة العالمية نيكول كيدمان وأنتونيو بانديراس.