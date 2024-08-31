على أنغام بنتي لـ مصطفى قمر.. أحمد زاهر يهنئ ليلى بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة ابنته ليلى بيوم ميلادها، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو يجمع صورها معه على أنغام "بنتي " لمصطفى قمر معلقًا:"كل سنة وانتي حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجه ليا أحلي بنوته وأجمل عروسة في الدنيا بحبك يا لولتي يا روح قلبي من جوه عقبال مليون سنة في سعادة ونجاح وانتي في حضني برضه حتي لو سيبتيني بحبك يا لولتي يا قمر ".



آخر أعمال أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر هو مسلسل نعمة الافوكادو الذي شارك به في موسم رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر، دور محامية اسمها نعمة، هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر، فتواجه نعمة الصعوبات حول مهنتها ومستقبلها المهني، كما تواجه نعمة بعض المؤامرات من قبل زملاء العمل.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو



يشارك في بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو: مي عمر، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري، ولبنى ونس، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وغادة فلفل، وأحمد ماجد، وولاء الشريف، ومحمود غريب، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإنتاج مها سليم، وموسيقى تصويرية هيثم نبيل.