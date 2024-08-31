نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويجز يوجه الشكر لصناع فيلم "كباتن الزعتري" في ختام مهرجان العلمين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

استطاع الفنان ويجز أن يخطف قلوب الجماهير خلال حفله المقام حاليا ضمن ختام مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، أغنية بعودة يا بلادي التي قدمت ضمن فيلم كباتن الزعتري.

وبعدها سأل ويجز الجمهور عن من شاهد الفيلم قائلا:" مين شاف فيلم كباتن الزعتري دا كان معمول عن كرة القدم واتنين لاجئين كانوا بيطاردو حلمهم إنهم يكونوا مشهورين والاتنين صحابي فتحية جامدة ليهم ولكل حد اشتغل في الفيلم".



اخر أعمال ويجز



والجدير بالذكر اخر أعمال ويجز هو مسلسل بيمبو ولعب خلاله دور رجل يدعى جابر، ودارت أحداث المسلسل حول بيع بيمبو أحمد مالك المخدرات لكي يسدد ديونه بعد أن خسر أمواله في حادث سرقة، ولكنه يتحول لمحقق مبتدئ عندما يبدأ بالبحث في جريمة قتل امرأة، وايضا طرح أغنية حلوة منك من فيلم فوي فوي فوي.



كلمات اغنية حلوة منك



حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

كان في وخلاص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفعها موس تحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

ما تأخرنيش أنا تقبضني (خالص)

ما تقبضنيش تبات في بطني

أعمل فيها ما شوفتكش