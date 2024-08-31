القاهرة - محمد ابراهيم - هالة صدقي تعلن عن موعد عرض مسرحية "صوابع زينب" في الرياض

أعلنت الفنانة الكبيرة هالة صدقي عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي تحمل إسم "صوابع زينب" وأعربت هالة صدقي عن خوفها لمثل هذه التجربة، وفي السطور التالية الآتية يستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل.



موعد عرض مسرحية صوابع زينب

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع ڤيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع "سناب شات" أعلنت من خلاله عن موعد عرض المسرحية الجديدة في المملكة العربية السعودية وعبرت عن إحساسها تجاه المسرحية، حيث قالت:

"إن شاء الله بكرة أول يوم عرض ليا في الرياض مسرحية »

صوابع زينب، وإن شاء الله هتعجبكم، أنا خايفة ومرعوبة بس دي بالنسبالي علامة خير، وإن شاء الله أول يوم عرض يوم الخميس".

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صناع وأبطال مسرحية صوابع زينب

تضم مسرحية صوابع زينب عدد مميز من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنانة هالة صدقي، وهم: وعمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، منة فضالي، مصطفى حجاج، وآخرين من النجوم المميزين، والمسرحية من تأليف أحمد الملواني، وإخراج إسلام إمام.

البوستر الرسمي لمسرحية صوابع زينب



آخر أعمال الفنانة هالة صدقي

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة هالة صدقي هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي قدمت من خلاله شخصية الملكة صفصف، وتم عرض مسلسل جعفر العمدة في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023، وقد حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم في مصر والوطن العربي أجمع.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ومسلسل جهغر العمدة من بطولة كوكبة من نجوم الفن المصري على رأسهم الفنان محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد فهيم، مي كساب، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، عصام السقا، سلوى محمد علي، منذر رياحنة، أحمد عبدالله، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.