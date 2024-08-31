نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستني اعتذار من كل من أخطأ في حقي وكثيرون استفادوا من زواجي.. أبرز تصريحات محمود عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمود عامر، مساء أمس الجمعة، ضيفًا، على الإعلامي محمود القصاص، في برنامجه "راقي"، المذاع عبر شاشة قناة "تن"، وكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني.

محمود عامر يتحدث عن تريند زواجه الفترة الماضية

وقال "عامر" إن ما حدث خلال الفترة الماضية، ويخص حياته الشخصية من طلاقه ومن ثم زواجه، والجدل الذي أثير في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، يعتبره فترة ومضت بحلوها ومرها، مشيرًا إلى أنه اكتشف بعد هذه التجربة أن التريندات لا تستمر.



وأضاف أن الفترة الماضية بما مر فيها لم تؤثر على حياته بشكل سلبي أبدًا، وهو حاليًا مع زوجته كما هما ولم يطلقها كما أشيع من بعض المواقع والصفحات، موضحًا أنه كان مخضوضًا من حجم تسليط الضوء على حياته، لأن الأمر ليس إنجازًا أو شئ يستحق كل هذا الجدل، كما أن هناك عدد من الفنانين قاموا بهذا الأمر أيضًا ليس هو الوحيد الذي يقوم بذلك.



وأكد عامر أنه لم يكن يحب أن تكون حياته الخاصة أمام الجميع بهذه الطريقة، وضد فكرة أن يقوم بأي شئ من أجل تصدر التريند حتى يقول "أنا موجود"، مشددًا على أنه لا يحب فكرة تصدر التريند بأمور شخصية، على الرغم من أن هناك أشخاص يحبون وذلك وينجحون فيه، مضيفًا: "في حد قالي كل الناس استفادت من ورايا بسبب تريند جوازي وأنا الوحيد اللي مستفدتش".



وتابع: "في حد جه قالي تعالى أخليك تستفيد وقدم ليا اقتراحات وكانت غريبة جدًا من نشر فيديوهات مع زوجتي وأمور أخرى لو كنت عملتها كانت هتقلب الدنيا، فقولت له: أنا أعمل ده؟! ورفضت تمامًا لإني مش بدور على ده"، مؤكدًا على أن الفنان شخص اختصه الله بموهبة تعطيه قدر من محبة الناس له، فالبعض منهم يحب أحيانًا التطرق للحياة الخاصة بالفنان وما وراء الكاميرات، ولكن هناك أمور تعتبر خط أحمر في حياة أي فنان، من أجل الاحترام للخصوصية.



ولفت عامر إلى أنه ينتظر اعتذار من كل من قال في حقه لفظ يعاقب عليه الله قبل القانون، موجهًا: "انت متعرفنيش ولا قعدت معايا ولا عشرتني ولا حاجة علشان تقول في حقي الكلام ده".

محمود عامر يروي مواقف تعرض لها في الوسط الفني



كما كشف موقف محرج تعرض له في أحد الأفلام، بعد أن كتب اسمه على التتر بطريقة غير لائقة، واصفين إياه بأنه دور ثانوي، على الرغم من تقديمه بالفيلم مشهدين كبار جدًا، بجانب تاريخه ومشواره الفني الطويل، قائلًا: "الموقف ده وجعني وهزني أوي، وحمدت ربنا إني خرجت من السينما وموبايلي فاصل شحن لإني كنت ممكن أقول كلام يعاقب عليه القانون ".



ولفت عامر إلى أنه يحب أن يسعى إلى تلقي الأدوار والأعمال حتى هذه اللحظة، ولكن بشرط أن يكون الأمر بعزة نفس وكرامة، كاشفًا عن أحد المواقف التي تعرض لها بعدما ذهب بنفسه إلى مكتب "كاستنج" اختيار ممثلين في الأدوار الثانوية، فالشاب المسؤول لم يعرفه، فقال له: "حضرتك خدت ورشة عند مين؟"، فجاء رده عليه برسالة شكر، ثم تركه وغادر.