تفاصيل شخصية فرح الزاهد في مسلسل "روج أسود"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة فرح الزاهد عرض مشاهدها في مسلسل "روج أسود" بطولة مي سليم ورانيا يوسف، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

تفاصيل شخصية فرح الزاهد

ومن المقرر أن تظهر فرح الزاهد ضمن أحداث مسلسل روج أسود، سوف تظهر في دور تيك توكر، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات.

آخر أعمال فرح الزاهد السينمائية

يشار أن آخر أعمال فرح الزاهد السينمائية فيلم عصابة عظيمة، بطولة كريم عفيفي وتأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وشارك في العمل إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، مصطفى عنبه، أحمد عزمي، عارفة عبد الرسول، وآخرين.

آخر أعمال فرح الزاهد الدرامية



والجدير بالذكر آخر أعمال فرح الزاهد الدرامية مسلسل سوشيال، بطولة أحمد زاهر ومحمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وشارك في العمل ميرنا نور الدين، شاهين، جيهان خليل، تامر فرج، عابد عناني، كريم سرور، تامر كرم وآخرين