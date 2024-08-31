نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شذى توجه رسالة إعتذار لـ تامر حسني..ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة شذى رسالة إعتذار للفنان تامر حسني، دون الكشف تفاصيل ماحدث، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشرت شذى صورة تجمعها بـ تامر حسني، وعلقت عليها قائلة:" من غير ما افكر وأحاول أرتب الكلام.. انت أكتر واحد في العالم عارف حبي ليك قد إيه، وأكتر واحد برضه عارفني وعارف إني على الله حكايتي ودماغي بتسوحني كتير.. حقك عليا ودايما العتاب بيكون على قد الغلاوة، وعلشان غلاوتك كتير هبت معايا زيادة، متزعلش مني، وهتفضل صاحب عمري اللي عدينا مع بعض كتير الوحش قبل الحلو love you ياوش قفص قلبي".

أحدث أعمال تامر حسني

والجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني يعكف على الإنتهاء من تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، إستعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائية قريبًا.

تفاصيل فيلم "ري ستارت"

وفيلم "ري ستارت" هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

أبطال وصناع فيلم "ري ستارت"





ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.





آخر أعمال تامر حسني





ويذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر على فتح الله.

