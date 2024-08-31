مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم النجمة اللبنانية دياموند أبو عبود

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أحمد جودة - القاهرة - يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل إفتتاح دورته الثانية يوم الخميس 19 سبتمبر المقبل النجمة اللبنانية دياموند أبو عبود تقديرًا لمشوارها السينمائي والفني.

تصريحات دياموند أبو عبود



أعربت "دياموند" عن سعادتها بالتكريم وقالت: أن إحساس الفنان بالتكريم من مهرجان متخصص لايوازيه إحساس أخر لأنه مؤشر حقيقي بأن الخطوات التي قطعتها تركت أثرا إيجابيا لدي الجمهور والنقاد علي حد سواء.



وتوجهت بالشكر لإدارة المهرجان علي إختيارها للتكريم هذا العام خاصة وأنه يأتي بعد سلسلة من الأعمال التي قدمتها مؤخرا بالتعاون مع نجوم مصريين مثل خالد النبوي ومني زكي ومنة شلبي وإلهام شاهين وأحمد حاتم ويتوج أيضا بتكريم من مصر ومن مهرجان خاص بسينما الشباب لذلك هو من أكثر الأشياء التي أسعدتها علي المستوي الفني والشخصي.



السيناريست محمد الباسوسي

وأكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان حرص المهرجان علي تكريم المواهب العربية المتميزة التي تجمع بين الموهبة والدراسة.



وأوضح أن المهرجان ينظم برنامجًا لتكريم دياموند يتضمن عرضًا جماهيريًا لأحد أفلامها المهمة وهو فيلم القضية ٢٣ من إخراج زياد دويري والذي يشكل علامة بارزة في مشوارها السينمائي الحافل بخلاف الندوة التي تعقدها في اليوم الثاني للمهرجان ويحضرها نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية من ضيوف المهرجان.

معلومات عن النجمة دياموند أبو عبود

يشار إلى أن النجمة دياموند أبو عبود قدمت مايقارب من الـ30 عمل سينمائي وتليفزيوني حظيت كثير منها بمشاركات عالمية منها فيلم القضية 23 الذي رشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي وشاركها بطولته النجم الفلسطيني كامل الباشا والنجم اللبناني عادل كرم والفيلم البلجيكي IN SYRIA من إخراج فيليب فان ليو وشاركتها بطولته النجمة الفلسطينية هيام عباس وحصلت عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفيلم حسن المصري من إخراج سمير حبشي وتقاسمت بطولته مع أحمد حاتم





عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.