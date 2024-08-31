نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إستمتعت جدًا بوجودي معاكم".. حكيم يعلق على حفله الآخير في كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان حكيم عن سعادته البالغة، بنجاح حفله الآخير، الذي أقيم أمس، في كفر الشيخ، ووجه رسالة للجمهور، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشر حكيم مجموعة من صور الحفل، وعلق عليها قائلًا:"إستمتعت جدًا بوجودي معاكم النهاردة وبالحضور الغير عادي من جمهور راقي وجميل وأكتر من رائع من حفلة كفر الشيخ.. وأشوفكم تاني على خير ".

منشور حكيم

آخر أعمال حكيم الغنائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حكيم أغنية أونانانا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية أونانانا



فكك من الهم، عيش في السعادة

فك يا عم ليه تعيشها سادة

هنعيشها مرة مالهاش إعادة

علي صوتك وقول معايا

أوه نا نا نا

أوه نا نا نا

ليه على طول مخك شغال؟

ومركز مين باع، مين خان

ليه لوحدك قاعد زعلان؟

يا صاحبي الكنز في راحة البال

هنا في قلوب تشيل وتصفى

هنا في عيون تنام وتسهر

هي الحياة تكسب وتخسر

اكسر حاجز الخوف هتقدر

أوه نا نا نا

أوه نا نا نا (اكسر حاجز الخوف هتقدر)

قافش بس ليه؟ عملوا لك إيه؟

قوللي طب في إيه، احكيلي بس مالك

قوللي وما تخبيش، ابسط نفسك عيش

ناس ما بتختشيش اضحك بالعند فيهم

أوه نا نا نا أوه نا نا نا

أوه نا نا نا أوه نا نا نا (أوه، أوه)

قول طب ليه هنشيل في هموم

دنيا عجيبة ومش هتدوم

مهما تجري فيها مالكش حدود

كل ده نصيب مكتوب مقسوم

قد أي حاجة والعنوان بص

تيجي في طريقي هتوه في النص

عندي أصحاب كتيرة وزي الرز

حب الناس ده رزق واوعى تبص

سيبك من اللي ناسيك

ركز في اللي شاريك

شوف مين كانوا جنبيك

وأنت في وقت ديقة

لو الطريق مسدود

افتح بابك فوت

فرفش، عيش المود

ويلا قول معايا