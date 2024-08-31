نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نادين نسيب نجيم على منتقدي صورها في البانيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على منتقدي صور "البانيو"، التي نشرتها منذ أيام قليلة، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء تعليق نادين، من خلال مقطع فيديولها نشرته الصفحة الرسمية لـ “ET بالعربي”، تقول فيه: " إن شاء الله أتصور بالطنجرة شو بدك فيّ، انتوا نيتكم عاطلة، إيش بدك فيا أنا يمكن شايفة هيك عدالة وهيك بدي أعبر عن جمالي الشخصي شو تعبك إنتي، هيّ فين الإيحاءات؟ واحدة قاعدة تتصور بتقول إن هذا المكياج يضفي نضارة على البشرة، شيء عادي وطبيعي".

وأضافت:" شوفي أبعد من الصورة والمضمون كتير مهم ومفيد.. نضفي ظنونك ونيتك، صفوا النية، معقول أنا طفلة مفهمتش الإيحاءات؟ ولا أنتي اللي بعدتي كتير بمخيلتك".

آخرأعمال نادين نسيب نجيم

وعرض مسلسل 2024 والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي عرض قبل أربعة أعوام من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، وتم عرضه على منصة شاهد وقناة MBC خلال شهر رمضان.

ويجمع مسلسل 2024 لأول مرة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع الفنان محمد الأحمد وهو من إخراج فيليب أسمر والذي تعاون مع نادين في أكثر من عمل سابقا ومن تأليف بلال شحادات.