محمد الريفي يرد على تصريحات كارول سماحة الأخيرة.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - علّق الفنان المغربي محمد الريفي، على تصريحات الفنانة كارول سماحة أثناء تواجدها في مهرجان موازين، بأن اللون الغنائي الذي يقدمه «الريفي» ليس مفضلًا بالنسبة لها.

رد محمد الريفي على تصريحات كارول سماحة



وقال محمد الريفي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يشاهد تصريح كارول سماحة، ولكن إذا قالت ذلك فهو يكن لها كل الاحترام والتقدير ويعتز بها جدًا؛ لإنها أستاذة كبيرة وتعلّم منها أثناء مشاركته في برنامج مسابقات المواهب «اكس فاكتور».

وأضاف محمد الريفي، قائلًا: «أثناء مشاركتي في البرنامج الفنانة كارول سماحة مكانتش مؤمنة بموهبتي في أول حلقة، ولكن أخدت القوة من الجمهور، وهي عارفة ذلك جيدًا، وكل الجمهور في الوطن العربي في الكومنتات على السوشيال كان يدعم محمد الريفي».

محمد الريفي:احترم رأي كارول سماحة

وأكد محمد الريفي، على أنه يحترم رأي الفنانة كارول سماحة، ولكنها تعلم أنه قوي جدًا في الغناء المباشر على المسرح، وحصل على قوة جماهيرية من المغرب 40 مليون، ومن مصر 120 مليون، على حد قوله.

