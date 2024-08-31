نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة القليوبية ينظم فعاليات ثقافية بمناسبة العيد القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد فرع ثقافة القليوبية عددا من الفعاليات الثقافية، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القليوبية الذي يوافق 31 أغسطس من كل عام ذكرى افتتاح القناطر الخيرية.

صالون ثقافي في قصر ثقافة القناطر الخيرية

نظم نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء الجمعة، صالون ثقافي، بحضور ياسر فريد مدير عام الفرع ولفيف من الشعراء والأدباء، استهلت الفعاليات بكلمة لمدير عام الفرع، حول العيد القومي لمحافظة القليوبية مقدما التهنئة لجميع الحضور بهذه المناسبة، مشيرا أن الفرع الثقافي نظم عددا من الفعاليات على مستوى المواقع التابع احتفالا بهذه المناسبة وإبراز المساهمات الثقافية لأبناء القليوبية على مدار التاريخ.

قراءات شعرية متنوعة وتكريم الأدباء

ألقى الحضور من أعضاء نادي الأدب، مجموعة من أعمالهم منها، قصيدة "الحلم" للشاعر محمد هباش، قصيدة "بنطلب الدنيا" للشاعر محمد صبحي، "قول يا نيل" للشاعر محمود البراد، "صدفة" للشاعرة أيمن إسماعيل، "بعد نص الليل" للشاعرة ولاء البركاوي، "عشان كده بقول" للشاعرة نجاة مبارك، "لحن القرنفل" للشاعر محمود حماد، قصائد "رباعيات، قرار المهزلة، صلوا معايا وسلموا" للشاعر ماهر العليمي.

وقام نادي الأدب بتكريم عدد من الشخصيات الفنية والأدبية لما لها من إسهامات في دعم العمل الثقافي في مدينة القناطر الخيرية، كما أقيم عرض فني غنائي للفنان أحمد صالح.

أنشطة وفعاليات في بيت ثقافة القلج

وفي سياق متصل، نظم بيت ثقافة القلج حفلا بهذه المناسبة، تضمن عرضا فنيا لفرقة مسرح العرائس القفازية ببيت ثقافة القلج بعنوان "معروف في بحر الحروف"، بالإضافة إلى تنفيذ معرض فنون تشكيلية نتاج الورش السابق تنفيذها بهذه المناسبة، بجانب عقد أمسية شعرية لنادي أدب البيت برئاسة الشاعر سيد مرسي.

احتفالات بيت ثقافة سنديون وإقليم القاهرة الكبرى

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، نظم بيت ثقافة سنديون، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأدباء والفنانين والصحافيين، حفلا تضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات، بدأت بالسلام الوطني، أعقبه افتتاح معرض فنون تشكيلية للفنان حسن الطوخي، وشارك الفنان حازم يحيى بمجموعة من أعماله الفنية، كما أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء رمضان منصور، وعادل بكري، وباهي النجار، ورضا غريب حمودة، ومنتصر الصالحي، بجانب فقرة فنية للأطفال قدمها الفنان إبراهيم شلبي