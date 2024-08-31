نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أسبوع حافل.. قصور الثقافة تختتم برنامجها المكثف بقرى "حياة كريمة" ببرج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد أسبوع حافل ضمن برامج وزارة الثقافة بقرى مبادرة حياة كريمة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، الجمعة، فعاليات برنامجها الثقافي المكثف بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

حضور مميز في اليوم الختامي

شهد اليوم الختامي أحمد يسري، مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، والمشرف التنفيذي للفعاليات، ولمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، ولفيف من المثقفين وعدد غفير من أهالي قرية بهيج.

معرض فني وورش عمل متنوعة

واستهل اليوم بافتتاح معرض فني نتاج الورش التراثية والحرفية التي أقيمت على مدار الأسبوع وهي: ورشة الخيامية للمدرب عماد عاشور، الحلي والإكسسوارات للمدربة يارا محمد، ورشة تعليم الطباعة بالاستنسل للمدربة سحر الشربيني، وورشة تصميم لوحات فنية وتابلوهات خشبية للمدرب أشرف عبد الرحيم.

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة

وتواصلت الفعاليات المقامة بمدرسة محمد عبد الوهاب الابتدائية، مع فقرة اكتشاف المواهب في مجالي الإلقاء الشعري والإنشاد، بجانب عرض مسرح عرائس بعنوان "الوردة الزرقاء" لفريق قصر الطفل بجاردن سيتي، تأليف وإخراج فاطمة المعدول، وتدريب عبير شلتوت.

معرض الكتاب والأراجوز

كما استمر توافد الرواد على معرض الكتاب "يالا نقرأ" والذي تضمن أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

واختتم اليوم مع فقرة الأراجوز للفنانين محمد عبد الفتاح، ومحمد حسني، بجانب الألعاب التفاعلية واللقاءات التوعوية حول مخاطر الإدمان، وترشيد استهلاك المياه، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، والشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية.

تنظيم أسبوع ثقافي متنوع

ونظمت هيئة قصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

أنشطة متعددة ومكثفة

وشهد الأسبوع عددا من المحاضرات واللقاءات التوعوية داخل قرى مركز برج العرب، حول دعم وتمكين الشباب والمرأة، المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، تحسين جودة حياة الإنسان، بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، بجانب ورش الأشغال اليدوية والحرف التراثية، والعروض الفنية التي تنوعت ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والإنشاد الديني، وذلك ضمن أنشطة مكثفة ومتنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بمختلف المحافظات.